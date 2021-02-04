الصين ترد على الاتهامات الأمريكية بشأن ارتكاب اغتصاب جماعي وتعذيب بحق نساء

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الخميس، الاتهامات الأمريكية بحدوث اغتصاب منهجي بحق نساء في مراكز توفر تدريبا مهنيا في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث في إفادة صحفية: "( في شينجيانغ ) لا يوجد ما يسمى بالاغتصاب المنهجي والاعتداء الجنسي ضد المرأة، والصين دولة يحكمها القانون، وأن دستورنا يضمن حقوق الإنسان ويحميها، وهذا مكرس في نظامنا القانوني وعملنا الحكومي".

وأضاف أن "الصين تعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين، وسنواصل حماية سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية".

في وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي في شينجيانغ وطالبت بإجراء تحقيق. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة بحق النساء في معسكرات في منطقة شينجيانغ غربي الصين.