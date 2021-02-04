المافيا الإيطالية تمنع سيارات الإسعاف من استخدام صفارات الإنذار والأضواء لسبب غريب

يطالب سائقو سيارات الإسعاف في المدينة الإيطالية، نابولي، بتأمين الحماية لهم بعد تعرضهم لمضايقات من رجال المافيا الإيطالية الذين يمنعوهم من استخدام صوت الإنذار الخاص بسيارات الإسعاف عند الحالات الطارئة.

ووجه السائقون نداء إلى أجهزة الشرطة في المدينة بعد أن أمرتهم المافيا المحلية بعدم استخدام صفارات الإنذار والأضواء الساطعة لأنهم أزعجوا مروجي المخدرات.

وفي آخر حادثة مسجلة لدى السلطات، حاصر رجلان على دراجة نارية كبيرة سيارة إسعاف كانت متوجهة إلى حالة طوارئ في الحي الإسباني بالمدينة ليلة السبت مع صفارات الإنذار الخاصة بها.

وقال أحد أفراد المافيا موجها كلماته لسائق سيارة الإسعاف الذي اتصل بالشرطة لاحقا: "ألم تفهم أنه لا يمكنك استخدام صفارتك هنا؟ أطفئها وإلا سنطلق عليك النار"، بحسب "ذا تايمز".

الجدير بالذكر أن السلطات الإيطالية كانت قد نقلت في منتصف العام الماضي، 376 عنصرًا من عناصر المافيا الإيطالية وتجار المخدرات من السجون إلى الإقامة الجبرية في منازلهم، منذ مارس/ آذار 2020، ويدرس القضاء الإفراج عن 456 آخرين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن بين الأشخاص الذين سمح لهم بالعودة، كان زعيم مافيا "كوسا نوسترا" المعروف بنفوذه وتأثيره البالغ، فرانشيسكو بونورا -78 عامًا- وكذلك فرانكو كاتالدو -85 عامًا- والذي كان جزءًا من عصابة قتلت ابن أحد أفرادها السابقين وأذابت جسده في سائل حمضي.

وقال مسؤولون إن النزلاء الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما يمكنهم مغادرة السجن إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية تجعلهم عرضة لمرض "كوفيد 19" ولكن لم يتم إصدار تعليمات للقضاة بالتمييز بين السجناء العاديين وأعضاء العصابات.

وبحسب "فرانس برس" جاء القرار في أعقاب أعمال شغب واسعة النطاق في السجون خلال مارس/ آذار قادها سجناء يخشون من الإصابة بالفيروس الذي قتل منذ ذلك الحين نحو 30 ألف شخص في إيطاليا.

قال المدعي العام المناهض للمافيا في إيطاليا فيديريكو كافييرو دي راهو: "ما دام هؤلاء في عزلة فمن المؤكد أنهم لن يصابوا بالمرض أو أن يكونوا معديين".

من جانبه قال وزير العدل ألفونسو بونافيدي إنه كان سيصدر مرسومًا يسمح للقضاة بمراجعة قرارات الإفراج الآن مع تراجع حدة الوباء، وأن كل طلب جديد سيتم من خلال قضاة مكافحة المافيا.