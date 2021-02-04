الحرس الثوري: أمريكا تعمل على خلق "قوة ردع" لمواجهة إيران

كشف مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، عن قيام أمريكا باتخاذ خطوات بهدف خلق "قوة ردع" لمواجهة إيران.

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الخميس، خلال اجتماع لقادة "الدفاع المقدس" في مدينة أصفهان وسط إيران، إن أمريكا بصدد خلق قوة ردع في مواجهة إيران، مؤكدا أن الحرس الثوري يشكل الجبهة الأمامية ليس فقط في الحرب، لأن القوة العسكرية تشكل فقط وأحدا من جوانب الحرس الثوري.

وقال العميد فدوي: "منذ اليوم الأول للثورة تحركت كل شياطين العالم بزعامة أمريكا للهجوم ضد الثورة"، معتبرا أن الدول التي واجهت بلاده هي عبارة عن "اتحاد غير مسبوق في التاريخ ضد جبهة الحق".

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري: "إن الميزانية العلمية والاقتصادية والعسكرية لإيران يفصلها مدى شاسع مع الدول الغربية، ولكن الله هو الذي يحدد النتائج، ولذلك نحتفل بالذكرى السنوية الثانية والأربعين لانتصار الثورة".

وفي التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اعتبر القائد الإيراني أن الدفاع والردع من أركان القوة، وأن أمريكا أعلنت بشكل صريح "أنها بصدد خلق قوة ردع في مواجهة إيران، فالعدو كان يدرك أنه إذا بدأت الحرب مرة أخرى فإنه سيتكبد أضرارا أكبر"، على حد تعبيره.

ونوه القائد الإيراني إلى أن الحرس الثوري ليس مجموعة عسكرية فقط، ولا يرتبط فقط بالحرب، بالرغم من أن الجانب العسكري هو أحد جوانبه، وأن الحرس الثوري يجب أن يدافع عن الثورة الإسلامية.