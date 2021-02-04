طهران تعلق على قرار محكمة بلجيكية ضد دبلوماسي إيراني

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على الحكم الصادر عن محكمة انتورب البلجيكية، بشأن مواطن إيراني.

نقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن خطيب زاده، تنديده بالحكم الصادر من المحكمة البلجيكية، الذي نصّ على عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي.

وقال خطيب زادة:

إن إيران تدين بشدة قرار محكمة انتورب البلجيكية القاضي بالحكم لمدة 20 عاما ضد الدبلوماسي الإيراني السيد أسد الله أسدي.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المراحل المتعلقة باعتقال أسدي، ومنها عملية المقاضاة وإصدار الحكم الأخير، هي غير قانونية وتشكل انتهاكا سافرا لمعايير القانون الدولي، لاسيما اتفاقية فيينا لعام 1961 حول العلاقات الدولية، وإيران لن تعترف بهذا الحكم إطلاقا".

وشدد على أن بلاده تحتفظ بحقها اتخاذ كافة السبل القانونية والدبلوماسية، من أجل استيفاء حقوق أسد الله أسدي ومساءلة الدول التي نقضت التزاماتها الدولية.

وكانت محكمة بلجيكية، قد أصدرت، اليوم الخميس، حكما بسجن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، 20 عاما، بتهمة الإرهاب، أو بصورة أدق بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة معارضة إيرانية، وذلك في أول محاكمة لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي منذ ثورة 1979 الإيرانية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال محامو الادعاء البلجيكيون والأطراف المدنية في الادعاء:

إن الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي أدين بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي بعد أن أحبطت مخططاته لتفجير مكان اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو/ حزيران عام 2018.