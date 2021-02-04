موجهة رسالة إلى أردوغان.. إسرائيل تعين دبلوماسية بارزة في سفارتها بأنقرة

أعلنت إسرائيل، تعيين إيريت ليليان في منصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به مساء اليوم الخميس قناة، i24news.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن ليليان هي دبلوماسية بارزة وخبيرة في الشؤون التركية، سبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل لدى بلغاريا التي تربطها حدود برية بطول 259 كلم مع تركيا.

واعتبرت القناة أن تعيين ليليان الدبلوماسية البارزة ذات الخبرة الطويلة، ينطوي على إشارة بالغة الأهمية من قبل الخارجية الإسرائيلية، تحمل تلميحا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تل أبيب تمهد لتجديد الدفء في العلاقات بين البلدين.

ومطلع ديسبمر/كانون الأول الماضي صرح الرئيس التركي بأن بلاده تريد إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب توترات متصاعدة بلغت ذروتها بتبادل طرد السفراء في عام 2018، إلا ان التجارة بين البلدين تواصلت دون انقطاع.