صندوق النقد الدولي يدخل على خط أزمة "انقلاب ميانمار"

أعرب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، عن قلقه من تأثير الانقلاب العسكري في ميانمار، مشيرا إلى أن المؤسسة ستتبع توجيهات الدول الأعضاء في مسألة الاعتراف بحكومة البلاد.

واشنطن- سبوتنيك. وقال رايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نحن قلقون للغاية بشأن تأثير الأحداث الأخيرة على شعب ميانمار ونراقبها عن كثب".

وأشار إلى أن

صندوق النقد الدولي وافق على مساعدة طارئة بقيمة 356.5 مليون دولار لميانمار في يناير/ كانون الثاني نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها البلاد.

وفيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة الجديدة في ميانمار، قال رايس إن صندوق النقد الدولي يسترشد دائما بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء فيه في مثل هذه الحالات، مضيفا: "لم نتواصل في هذه المرحلة مع النظام الجديد".

شن جيش ميانمار، يوم الاثنين، انقلابا واعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا باتخاذ إجراءات ضد تزوير أصوات الناخبين المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.