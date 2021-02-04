أمريكا تبحث مع أوروبا تشكيل جبهة موحدة للتعامل مع إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تجري مشاورات نشطة مع الدول الأوروبية الكبرى بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني، وتتوقع تشكيل جبهة موحدة للتعامل مع هذا الأمر.

واشنطن- سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إفادة بالبيت الأبيض: "نحن نشارك بنشاط مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، ولا سيما الأعضاء الثلاثة في مجموعة (5 + 1) - ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا".

وتابع:

نحن نتحدث معهم على مختلف مستويات حكومتنا. أعتقد أن هذه المشاورات ستنتج جبهة موحدة عندما يتعلق الأمر باستراتيجيتنا تجاه إيران والتعامل مع الدبلوماسية حول الملف النووي.

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والمعروفة رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، يدعو بايدن أيضا إلى التفاوض على اتفاق أوسع مع إيران من شأنه أن يغطي القضايا العالقة، مثل برنامج الصواريخ الإيراني أو "عملائها المتحاربين" في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

سحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، واصفا إياها بأنها أسوأ اتفاقية في تاريخ الولايات المتحدة، وبدأ حملة ضغط قصوى على إيران تشمل إعادة فرض عقوبات.

في وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت تقارير إعلامية عن أن وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، قد طلب من روف مالي المبعوث الأمريكي الجديد للشأن الإيراني، تشكيل طاقم مفاوضات للتعاطي مع الملف النووي الإيراني.