إعلام: ترامب مطلوب للشهادة في إطار محاكمته

ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، أن مديري إجراءات عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مجلس النواب طلبوا منه أن يدلي بشهادة في إطار محاكمته.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد طلب مديرو المساءلة في مجلس النواب، اليوم الخميس، من ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله القادمة في مجلس الشيوخ.

ووصفت الشبكة الأمريكية المطالبة بـ"خطوة دراماتيكية لمحاولة تسجيل شهادة الرئيس الأمريكي السابق بشأن سلوكه المحيط بأعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن اقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأرسل مدير المساءلة، جيمي راسكين، خطابا إلى محامي ترامب، اليوم الخميس، يطلب فيه أن يدلي ترامب بشهادته قبل أو أثناء محاكمة العزل المقبلة، التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بحجة أن شهادته كانت مطلوبة بعد أن طعن في مزاعم مجلس النواب بأنه حرّض على التمرد في مبنى الكابيتول.

وكتب راسكين وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: "قبل يومين، قدمت إجابة رفضت فيها العديد من الادعاءات الواقعية الواردة في مقال الإقالة، وبالتالي حاولت أن تعرض الحقائق الهامة على القضية بصرف النظر عن الأدلة الواضحة والدامغة على مخالفتك الدستورية".

وتابع راسكين لترامب:

"وفي ضوء اعتراضك على هذه الادعاءات الواقعية، أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادتك تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة عزل مجلس الشيوخ بشأن سلوكك في 6 يناير 2021".

ولم يتضح على الفور كيف سيرد ترامب على الطلب، أو ما إذا كان سيفكر في الإدلاء بشهادته أم لا.

وبحسب "سي إن إن"، فإن خطاب مجلس النواب لم يحمل تهديدا استدعاء ترامب إذا لم يمثل طواعية للحضور للإدلاء بشهادته، على الرغم من أن راسكين اقترح أن يستخدم المديرون رفضه ضده، كاتبا: "نحن نحتفظ بأي وجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في إثبات أن رفضك للإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة يدعم الاستنتاج السلبي القوي فيما يتعلق بأفعالك".

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

فيما صوت الأسبوع الماضي 45 من أصل 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح دعم رفض محاكمة دونالد ترامب، وذلك على أساس أن محاكمة عزل رئيس سابق غير دستورية.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير، مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.