لافروف وبلينكن يبحثان تسهيل عملية التسوية السلمية في سوريا وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تطرقا خلاله لعدد من الموضوعات، من بينها تسهيل التسوية السلمية في كل من سوريا وليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "... ومن الموضوعات الدولية، بحث الوزيران تسهيل عملية التسوية السلمية في سوريا وليبيا، كما بحثا الوضع في أوكرانيا".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سابقا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يتصرفون في الشرق الأوسط كالفيل في متجر لبيع الأطباق، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على دول المنطقة.

كما سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا، حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن حكومة الرئيس بشار الأسد.



