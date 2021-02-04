بايدن: سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن واشنطن ستواصل دعم السعودية، وذلك بعد إعلانه وقف الدعم للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

وأوضح بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن "الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن".

وأضاف أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية". بحسب "رويترز".

"الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها".

وتابع قائلا

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قد كشف في وقت سابق، أن بايدن يعتزم إعلان انتهاء الدعم الأمريكي "للعمليات" العسكرية الميدانية في اليمن.

وقال سوليفان إن

"واشنطن أبلغت الرياض والإمارات العربية المتحدة، المشاركة أيضاً في التحالف، بذلك القرار".

وأوضح أن "الجيش الأمريكي سيواصل عملياته الموجهة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

ويشكل هذا القرار، وهو أحد الوعود الانتخابية لبايدن، جزءاً من إعادة نظر شاملة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.