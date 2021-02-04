واشنطن: سنتخذ إجراءات لمساءلة روسيا في الوقت المناسب

أعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد روسيا عندما ترى ذلك مناسبًا .

موسكو- سبوتنيك. وقال سوليفان، في إحاطة صحفية: "على عكس الإدارة السابقة، سنتخذ إجراءات لمساءلة روسيا على مجمل أعمالها الخطيرة التي تتخذها".

وأضاف قائلا: "وهذا يشمل التدخل في الديمقراطية الأمريكية، وعملية التسمم الكيميائي للمواطنين في أوروبا، وهذا ينطبق أيضا على الهجمات الإلكترونية. وأشياء أخرى كثيرة. وسنفعل ذلك عندما نرى ذلك ضروريًا ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة واثقة من أن "تطبيق هذه الإجراءات سيكون له تأثير على سلوك روسيا".

وأضاف: "هل سيمنع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، فعل ما لا نحبه؟ بالطبع لا! لكن هل يمكننا اتخاذ موقف أقوى وأكثر فاعلية ضد العدوان والسلوك الروسي ؟ نعم، نتوقع ذلك".

وفي هذا السياق تابع مستشار الأمن القومي: "أن الولايات المتحدة تستبعد التعاون مع روسيا في مجالات تكون مفيدة لمصالحها(روسيا)".

هذا وعرضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على الكونغرس، في وقت سابق، مشروع قانون حول العقوبات ضد روسيا الاتحادية يتعلق بقضية المدون والمعارض الروسي، أليكسي نافالني.

ويدعو مشروع القانون هذا، الإدارة الأمريكية إلى إقرار ما إذا كانت روسيا قد انتهكت المعايير الدولية بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى أنه يقترح اتخاذ قرار بشأن مقتل السياسي، بوريس نيمتسوف.

وإذا أقرت الإدارة أن بعض المسؤولين الروس انتهكوا القانون الدولي ، فإن مشروع القانون يقترح فرض عقوبات عليهم. غير أنه ما زال احتمال اعتماد هذا المشروع غير واضح.

يذكر أنه سبق وانتقد الديمقراطيون الأمريكيون ، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، مرارا لكونه "لينًا" مع روسيا.

وفي نهاية ديسمبر عام 2020 ، نشرت وزارة التجارة الأمريكية قائمة تضم 103 شركات من روسيا والصين مرتبطة بالقوات المسلحة ، وستخضع لقيود التصدير. تشمل القائمة وزارة الدفاع الروسية وكبريات الشركات في قطاع الفضاء والطيران وغيرها من قطاعات الصناعة.

هذا وصرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، بأن بلاده قد تتخذ إجراءات انتقامية حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب قضية المعارض والمدون الروسي أليكسي نافالني.