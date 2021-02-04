الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة اسكتلندية بعد "ثلاثة حوادث خطيرة"

قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في اسكتلندا اليوم الخميس إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.

وطلبت الشرطة من المواطنين عبر تويتر تجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند في البلدة.

وقالت الشرطة في بيان إنها "تتعامل حاليًا مع 3 حوادث يحتمل أن تكون مرتبطة في منطقة كيلمارنوك. حدث الأول في حوالي الساعة 7.45 مساءً خارج مستشفى كروس هاوس، والثاني بعد حوالي 20 دقيقة في شارع بورتلاند، والثالث، حادث طريق خطير، على الطريق السريع A76 ، في حوالي الساعة 8.30 مساءً".

Police Scotland is currently dealing with 3 potentially linked incidents in the Kilmarnock area. The first occurred around 7.45pm outside Crosshouse Hospital, the second around 20 minutes later on Portland Street, and the third, a serious road crash, on the A76, around 8.30pm. — Police Scotland (@policescotland) February 4, 2021

واستبعدت الشرطة فرضية الإرهاب قائلة: "يمكننا أن نؤكد أن الأحداث الجارية في منطقة كيلمارنوك لا يتم التعامل معها على أنها مرتبطة بالإرهاب".

We can confirm the ongoing incidents in the Kilmarnock area are not being treated as terrorist-related. pic.twitter.com/a1fCaxGUrz — Police Scotland (@policescotland) February 4, 2021

وذكرت صحيفة سكوتش صن أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.