الحوثي يعلق على إعلان الولايات المتحدة إيقاف الدعم العسكري للحرب في اليمن

علّق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، اليوم الخميس، على إعلان الولايات المتحدة إيقاف دعمها العسكري للحرب في اليمن.

القاهرة، - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) نعتبره شكليا ولا يلتفت إليه".

وأضاف: "لسنا ممن تخدعه التصريحات كيف ما كانت".

اي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض بانهاء الحصار وإيقاف العدوان نعتبره شكلي ولا يلتفت إليه

فلسنا ممن تخدعه التصريحات كيف ما كانت — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 4, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيقاف كل الدعم العسكري الأمريكي في الحرب باليمن، مؤكدا أنه يجب وضع حد للحرب، متعهدا في الوقت نفسه بالعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها.

كما أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن.