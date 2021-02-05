أمريكا تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من اللاجئين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استقبال الولايات المتحدة الأمريكية لأعداد أكبر من اللاجئين.

وقال بايدن في خطابه حول السياسة الخارجية للبلاد والذي ألقاه في وزارة الخارجية: "سأوافق اليوم على أمر تنفيذي سيبدأ العمل الجاد لإعادة بناء برنامج استقبال اللاجئين لدينا لمساعدة الحاجة غير المسبوقة لهذا البرنامج على نطاق عالمي".

مضيفا: "هذا الأمر التنفيذي سيسمح لنا مرة أخرى برفع عدد اللاجئين إلى 125 ألفا في السنة المالية الأولى للإدارة".

يذكر بأنه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، توقفت الولايات المتحدة عمليا عن قبول اللاجئين، وحددت 15 ألف شخص لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم قبول اللاجئين بحكم الأمر الواقع بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وكان بايدن قد وقع في وقت سابق، على 3 أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة.

وقال:"نحن بحاجة لنظام هجرة ملائم، والقرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة".