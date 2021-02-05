كوريا الجنوبية: اللجوء إلى "قومية اللقاح" لن يؤدي إلا إلى إطالة جائحة كورونا

دعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية الدول إلى الابتعاد عما يسمى بقومية اللقاح، قائلة إن مثل هذا الموقف لن يؤدي إلا إلى إطالة جائحة كورونا.

وقالت وزير الخارجية كانغ كيونغ-هوا، اليوم الجمعة، خلال المنتدى العالمي للمشاركة والتمكين حول التنمية المستدامة، الذي استضافته جامعة يونسي: "من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الابتعاد عما يسمى بقومية اللقاح وضمان لقاحات كوفيد-19 المنصفة والميسورة التكلفة للجميع"، وفق وكالة "يونهاب".

وأضافت: "حفنة من الدول التي تخزن اللقاحات تقضي على هذا الصالح الجماعي ولن تؤدي إلا إلى إطالة الجائحة".

كما سلطت الوزيرة الضوء على الحاجة إلى "حملة موحدة" لإعادة بناء المجتمعات من العواقب المدمرة للجائحة ومضاعفة الجهود من أجل مستقبل أكثر شمولا واستدامة.

وتطرقت كانغ إلى مساهمات كوريا الجنوبية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم المساعدة الصحية لأكثر من 120 دولة من حيث استجابات كوفيد-19، فضلا عن مشاركتها في "مرفق كوفاكس"، وهو برنامج عالمي لشراء اللقاحات، للمساعدة في ضمان الوصول الآمن والعادل لجميع الدول.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الربع الأول من العام المقبل.