وزير الدفاع الإيراني يكشف السبب الرئيس وراء الإرهاب غربي آسيا

كشف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، عن السبب الأساس وراء الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات حاتمي جاءت خلال لقائه بوزير الدفاع في مدغشقر، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي المنعقد في الهند، والذي أكد من خلاله أن السبب في ذلك يعزى إلى تدخلات قوى الاستكبار في المنطقة.

وأشار حاتمي إلى العلاقات الطيبة بين بلاده ومدغشقر، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومدغشقر لهما الكثير من المشتركات، وبإمكانها العمل على تنمية العلاقات بينهما في مختلف المجالات، بدعوى أن مدغشقر ودول جنوب أفريقيا تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية.

وشدد وزير الدفاع الإيراني على أهمية مكانة بلاده ومدغشقر في المحيط الهندي والقارتين الآسيوية والأفريقية، آملا تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة المجال العسكري.

وتابع أمير حاتمي:

للأسف، إن منطقة غرب آسيا تواجه الكثير من الارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار، وأن التدخلات الخارجية وتدخلات قوى الاستكبار تعد السبب الأساسي وراء ذلك.

ودعا وزير الدفاع الإيراني خلال اللقاء، الحكومة وخفر السواحل في مدغشقر للمساعدة في حل مشكلة الصيادين الإيرانيين الذين يختطفهم قراصنة البحر في المياه المحيطة بهذا البلد، منوها إلى متابعة سائر القضايا التي تهم البلدين لتنمية التعاون بينهما بصورة جدية.