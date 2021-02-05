مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية في قندز

قتل 16 فردا من قوات الأمن الأفغانية وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.

وبحسب موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، فقد أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة، أن 16 من أفراد القوة الأمنية قتلوا وأصيب اثنان آخران، في هجوم لطالبان على موقعهم في منطقة خان أباد في إقليم قندوز الشمالي، مساء الخميس.

وقال رباني رباني عضو مجلس محافظة قندز، إن الهجوم وقع في منطقة تاب إي أختار في منطقة خان آباد، مؤكدا أن عنصرين من قوات الأمن احتجزا كرهائن خلال هجوم طالبان.

وقال مصدر أمني إن قوة محلية تدعمها مديرية الأمن الوطني قد هرعت إلى مكان الحادث، مشيرا إلى عدم توافر مزيد من التفاصيل حول الهجوم حتى الآن.

ويأتي الهجوم وسط تصاعد حاد في أعمال العنف في البلاد على الرغم من جهود السلام المستمرة.

يشار إلى أن محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، كانت قد توقفت، في الوقت الذي يراجع فيه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اتفاقا لسحب القوات الأمريكية بحلول مايو/ أيار.

وقد شهدت أفغانستان، الثلاثاء الماضي، قتل 3 على الأقل وإصابة 7 في سلسلة تفجيرات.