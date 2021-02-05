شركة "فايزر" تسحب عرض الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد في الهند

نيودلهي-سبوتنيك. وكانت شركة " فايزر" من أوائل الشركات طلبت من الهيئة المركزية لمراقبة العقاقير في الهند قبول طلب للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ للقاح فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد الحصول على هذه الموافقة في المملكة المتحدة والبحرين.

ونقلت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية، عن المتحدث باسم الشركة: "بناءً على (طلب) الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الخاص بها، شاركت شركة فايزر في اجتماع لجنة الخبراء التابعة للهيئة المركزية لمراقبة العقاقير في الهند في الـ3 من شباط/فبراير الجاري، وبناء على المناقشات في هذا الاجتماع وفهمنا للمعلومات الإضافية التي قد يحتاجها المنظم، قررت الشركة سحب طلبها في الوقت الحاضر ".

وأشار إلى أن شركة "فايزر"، ستستمر في التواصل مع سلطات البلاد وستعيد تقديم طلب الموافقة على لقاحها، مع إرفاق معلومات إضافية عندما تصبح متاحة مستقبلا .

وأضاف أن "شركة فايزر لا تزال ملتزمة بإتاحة لقاحها للاستخدام من قبل حكومة الهند، وكذلك إيجاد المسار الضروري للحصول على تصريح طارئ من شأنه أن يجعل اللقاح متاحاً لأي استخدام في المستقبل".

في وقت سابق، سمحت السلطات الهندية بالاستخدام الطارئ للقاحين ضد فيروس كورونا - النسخة الهندية من لقاح "أكسفورد" المسمى "كوفيشيلد" و "كوفوكسين" المحلي.

في الوقت نفسه، ووفقا للنائب الأول لوزير الصحة الهندي راجيش بوشان، قد تفكر سلطات البلاد قريبا في استخدام أربعة لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح "سبوتنيكV"، وذكر بوشان أن لقاحي "زيدوس كاديلا" و "سبوتنيك V"، يخضعان للمرحلة الثالثة من الاختبار في الهند. ولا تزال تجارب اللقاحات "بيولوجيكال إي" و"جينوفا، في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يبدأ المصنعون المرحلة الثانية من التجارب في آذار/مارس المقبل.