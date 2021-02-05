تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد "بي كا كا"

أطلقت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، عملية أمنية جديدة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم مشاركة 1062 عنصرا بينهم قوات خاصة من الدرك والشرطة، في العملية التي أطلق عليها "أرن -7".

وكانت الداخلية التركية قد أطلقت، الثلاثاء الماضي، عملية "أرن 6" في ولايتي بتليس وسيرت، جنوب شرقي البلاد.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية التركية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كا كا"، أو حزب العمال الكردستاني، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة"، وذلك في إطار جهودها الرامية للقضاء بشكل تام على الإرهاب في البلاد.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد منظمة "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.