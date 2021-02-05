إعلام: طائرات تجسس تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 31 مرة

حلقت 4 طائرات تجسسية تركية من نوع "سي إن 235" 31 مرة في الأجواء اليونانية في الوقت الذي كانت فيه 4 طائرات مقاتلة فرنسية من نوع "رافال" تشارك في تمارين "سكايروس 2021" في بحر إيجه، وفقا لصحيفتي "غريك سيتي تايمز" و"بروتو ثيما".

ورصدت القوات المسلحة اليونانية الانتهاكات شمال شرق بحر إيجه ووسطه وجنوب شرقه وسجلتها بمقتضى ما ينص عليه القانون الدولي.

وكشفت اليونان أنها كانت على شفا الحرب مع تركيا في 3 مرات، خلال صيف عام 2020.

وقال وزير الدفاع اليوناني إن قواته كانت في حالة التأهب القصوى لعدة أشهر، وكانت على شفا الدخول في حرب مباشرة في 3 مرات، وسط احتدام التوتر مع تركيا.

وأوضح أن تلك المرات الثلاث كانت في صيف 2020، عندما كان الأسطول البحري في حالة التعبئة العامة.

وتابع بقوله: "كان أسطولنا في شرق المتوسط، واقترب في كثير من الأحيان من الأسطول التركي".

واستمر بانايوتوبولوس، بقوله: "جميع القوات المسلحة من الطائرات الحربية في القواعد إلى القوات على الحدود كانت جاهزة لأي تطور، وكنا على يقين بأن هذه التعبئة ستنجح في إرسال رسالة الردع للطرف الآخر".

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا، لكن السفينة عادت لاحقا إلى السواحل التركية.