الدفاع الإيرانية: ماضون في مسار تطوير المنظومات الجوية

أكد المدير العام لمنظمة صناعة الطيران في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد أمير أفشين خواجه فرد، أن بلاده عازمة على المضي قدما في مسار تطوير المنظومات الجوية.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن لسان خواجه فرد، أن الغرض الرئيس من تدشين معارض للطيران هو التعرف على أعمال وجهود دول المنطقة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

جاءت تصريحات خواجه فرد على هامش زيارة وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، لمعرض بنغالور للطيران في الهند.

وقال المسؤول الإيراني:

إن الهند حققت أداء جيدا في مجال صناعة الطيران في القطاع العسكري، وأن النقطة الواعدة في هذا المعرض هي تقييم قدرات إيران، مما أظهر أن إنجازاتنا لها مكانة جيدة مقارنة بمثيلاتها.

وأشار خواجه فرد إلى رغبة إيران والهند في إرساء التفاعل في مجال الهندسة والتكنولوجيا، مؤكدا اعتقاد البلدين في الوقت ذاته بتطوير المنظومات الجوية محلية الصنع، وبأن منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أدركت من خلال معرض طيران الهند، أن خارطة الطريق المرسومة في صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع تتمتع بقابليات جيدة جدا.

وشدد المدير العام لمنظمة صناعة الطيران في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد أمير أفشين خواجه فرد، على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، مثل الهند في تفعيل هذه القابليات.

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قد غادر طهران مساء الثلاثاء الماضي، متوجها إلى الهند لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولي الدفاع في نيودلهي، كما حضر حفل افتتاح معرض بنغالور للطيران وتفقد الأقسام المختلفة في المعرض.