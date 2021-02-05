كيف استقبلت برلين قرار بايدن تجميد انسحاب قواته من ألمانيا؟

أعربت برلين، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق أي انسحاب مرتقب للقوات الأمريكية من ألمانيا.

ونقلت "رويترز" عن شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، أن بلاده لديها قناعة دائمة بأن تواجد قوات أمريكية في ألمانيا يعزز الأمن في أوروبا وعبر الأطلسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن التعاون القائم منذ عقود مع القوات الأمريكية يحمل قيمة كبيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الخميس أن إدارته ستوقف أي تقليص مرتقب للقوات الأمريكية في ألمانيا إلى حين مراجعة وزير الدفاع لويد أوستن الانتشار العسكري للجيش الأمريكي في العالم.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في يوليو/ تموز الماضي، خلال رئاسة دونالد ترامب، أنه سيسحب نحو 12 ألفا من قواته المنتشرة في ألمانيا والتي كان قوامها 36 ألف جندي في ذلك الوقت.

ويمثل عدد القوات الأمريكية المتواجدة حاليا في ألمانيا جزءا محدودا مما كان عليه قبل عقود.

ويحتفظ الجيش الأمريكي حتى الآن بمنشآت هامة في ألمانيا، مثل قاعدة رامشتاين الجوية التي تعد بوابة القوات الأمريكية إلى أوروبا والشرق الأوسط.