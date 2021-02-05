لجنة السياسة الخارجية في البوندستاغ تقترح تعليق بناء مشروع "التيار الشمالي 2"

اقترح رئيس لجنة السياسة الخارجية في البوندستاغ، نوربرت روتغن، اليوم الجمعة، تعليق بناء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وقال روتغن خلال مقابلة مع إذاعة "دويتش لاندفنك" الألمانية: "على روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التفاوض والاتفاق حول مشروع التيار الشمالي 2. تعليق أعمال البناء سيساعد الغرب على التأكد من أن خط الأنابيب لن يستخدم "كسلاح جيوسياسي ضد دول أوروبا الشرقية".

وأضاف روتغن: "إذا تم استبعاد مثل هذا الاتفاق الدولي، فسيكون من الممكن التعاون مع روسيا في مجال سياسة الطاقة".

في وقت سابق قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على ربط العقوبات المتعلقة باعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني مع مشروع خط أنابيب الغاز"التيار الشمالي 2".