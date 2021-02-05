"ناسا" تنشر مقطع فيديو بدقة عالية لسطح المريخ

نشرت وكالة "ناسا" للفضاء مقطع فيديو من سطح المريخ كما تراه المركبة "Curiosity Rover" الموجودة هناك بشكل دائم.

كيوريوسيتي روفر هي عربة متجولة على سطح المريخ تتحرك بالطاقة النووية وهي جزء من مشروع مختبر علوم المريخ التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.

The surface of Mars as seen by Curiosity Rover with the sound of the Martian winds captured by InSight lander. Credit: NASA​/​JPL-Caltech​/​MSSS pic.twitter.com/Qseu1wxQCs — Wonder of Science (@wonderofscience) February 5, 2021

​وحط كيوريوسيتي روفر على سطح المريخ في 6 آب/ أغسطس 2012. وقد استغرق في طريقه إلى المريخ نحو 8 أشهر قطع فيها مسافة تقرب من 450 مليون كيلومتر.