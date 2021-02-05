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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    بومبيو محذرا من إعلان بايدن "عودة أمريكا": لا يمكننا تحمل 8 سنوات أخرى من سياسة أوباما

    © REUTERS / POOL
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    حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، من استراتيجية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجديدة بشأن دبلوماسية بلاده التي أعلن عنها أمس الخميس.

    وفي واحدة من أول لقاءاته الإعلامية بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منصبه، ظهر بومبيو في لقاء على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ليعلق على إعلان بايدن بأن "أمريكا عادت وأن الدبلوماسية عادت إلى مركز سياستنا الخارجية"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

    وقال بومبيو معلقا:

    "لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يتحمل العودة إلى 8 سنوات أخرى من سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الخارجية، وآمل أن يمضي بايدن وإدارته قدما نحو تنفيذ سياسة خارجية تشبه إلى حد كبير سياستنا الخارجية الأمريكية أولا".

    كما رد بومبيو في اللقاء التلفزيون على انتقادات جو بايدن للرئيس السابق ترامب، والتي أشار فيها إلى أن الأخير فشل في مواجهة روسيا.

    الرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي القسم، زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، الكابيتول في واشنطن، الولايات المتحدة 20 يناير 2021
    © Sputnik . Stringer
    "أمريكا عادت"... بايدن يتعهد بتجديد التواصل مع العالم
    وقال بومبيو مدافعا عن سياسة ترامب: "لقد عملنا بجد لمنع روسيا من التدخل في انتخاباتنا، أنا فخور بالعمل الذي قمنا به، وفخور بالعمل الذي قمنا به للرد على روسيا".

    يشار إلى أنه بعد فترة وجيزة من تولي ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، بدأ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، روبرت مولر، تحقيقا في حملة ترامب لتحديد ما إذا كانت روسيا قد ساعدت في فوز  ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016، ورغم ذلك أعلن مولر في عام 2019 أنه لم يكتشف أي دليل على تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

    واعترف مايك بومبيو في لقائه مع قناة "فوكس نيوز" أنه لم يلق ترحيبا من الدول الأخرى أثناء عمله كوزير لخارجية الولايات المتحدة بسبب صراحته، مشيرا إلى أن "بعض البلدان أقامت له حفلات استقبال باردة في بروكسل وفي بعض الصالونات في أوروبا"، بحسب قوله.

    وعندما سئل في البرنامج عما إذا كان ينوي العودة إلى الخدمة العامة بعد مغادرته منصب وزير الخارجية الأمريكي، أجاب بومبيو أنه "من الصعب معرفة ذلك في الوقت الحالي".

    وتابع: "سيتعين علينا أن نرى ما تجلبه الحياة لنا، الآن سوف آخذ استراحة قصيرة، أعمل بجد وأفكر قليلا وأكتب قليلا، ثم سنرى ما هو أمامنا".

    وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الخميس، بتجديد تواصل الولايات المتحدة مع العالم أثناء استقباله الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، بعد إشارات من البيت الأبيض إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية.

    وقال بايدن برفقة نائبته كامالا هاريس خلال كلمة مقتضبة بمقر وزارة الخارجية إن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت. أنتم محور كل ما أنوي القيام به"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الأمريكية, جو بايدن, أمريكا, مايك بومبيو
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