الخارجية الألمانية تهدد بالرد على قرار روسيا طرد دبلوماسيين أوروبيين إذا لم تعيد النظر فيه

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن قرار الخارجية الروسية إعلان دبلوماسيين أوروبيين أشخاصا غير مرغوب فيهم لن يبقى دون رد إذا لم تغير روسيا قرارها.

برلين - سبوتنيك. نقلت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ماس قوله: "قرار روسيا بطرد عدد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم موظف في السفارة الألمانية في موسكو، غير مبرر بأي حال من الأحوال ويسبب المزيد من الضرر للعلاقات مع أوروبا".

وأضاف ماس: "هذا القرار لن يبقى دون رد إذا لم تعيد روسيا النظر فيه".

وأعلنت روسيا، ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، أشخاصا غير مرغوب بهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في فعاليات غير مصرح بها.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم اعتبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في الأعمال غير القانونية أشخاصًا غير مرغوب بهم. وشددت على أنه "تلقوا تعليمات بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في المستقبل القريب".

يذكر أنه سبق وتم توقيف المعارض الروسي، أليكسي نافالني في 17 كانون الثاني/ يناير 2021، في مطار شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسميم مزعوم. وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.