إندونيسيا تسمح للفتيات بعدم ارتداء الحجاب في المدارس

أصدر وزير التعليم الإندونيسي قرارا بمنع المدارس من إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، عن الوزير نديم مكارم، أن الزي الديني خيار شخصي ولا يمكن للمدارس أن تجعله فرضا.

وفي حال لم تلتزم المدارس الرسمية في البلد البالغ تعداد سكانه 270 مليون نسمة، ويشكل المسلمون 90% منه، بقرار الوزير ستواجه عقوبات.

وجاء قرار الوزير بعدما أثارت قضية تلميذة مسيحية أرغمت على تغطية شعرها ضجة في أكبر دولة مسلمة في العالم.

غير أن الفتاة المقيمة في بادنغ بسومطرة رفضت ارتداء الحجاب ثم سجل والداها بشكل سري لقاء مع مسؤول في المدرسة.

وخلال اللقاء شدد المسؤول على أن قواعد المؤسسة تتطلب من كل الفتيات وضع الحجاب بغض النظر عن ديانتهن.

وبعدما انتشر فيديو للقاء على نطاق واسع، أصدرت المدرسة اعتذارا عن الواقعة.

من جانبه، وصف وزير الشؤون الدينية ياقوت شوليل كوماس ما حصل في سومطرة بأنه "جزء بسيط مما يحصل"، معتبرا أنه لا ينبغي أن يكون الدين مبررا لفعل غير عادل تجاه من يملكون معتقدات مختلفة.

بدوره، اعتبر أندرياس هارسونو الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش في جاكرتا قرار الوزير بأنه: "خطوة إيجابية باتجاه حماية حقوق المرأة".

ويستثنى من قرار الوزير إقليم أتشه المحافظ الذي يتمتع بحكم ذاتي ويطبق الشريعة الإسلامية التي تلزم الفتيات البالغات بارتداء الحجاب.