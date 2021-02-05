اتهام مرشح سابق للرئاسة الفرنسية بالتحرش الجنسي

اتّهم زعيم الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي والمرشح الرئاسي في انتخابات 2017، فرانسوا أسلينو، بالضغط المعنوي والتحرش الجنسي واغتصاب موظفة في السلطة وتخويف الضحية.

وتم اعتقال أسلينو، في وقت سابق، كجزء من التحقيق في قضايا التحرش الجنسي والضغط الأخلاقي وقضية الاغتصاب. وفقا لصحيفة "Point" الفرنسية.

حيث قدم الموظفون السابقون عدة شكاوى ضد أسلينو، وعليها بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا أوليا في 15 مايو/ أيار من العام الماضي.

🔴 Le président du petit parti pro-Frexit UPR (Union populaire républicaine), François Asselineau, a été mis en examen vendredi, notamment pour harcèlement moral et agressions sexuelles. https://t.co/rSUFYPZ3Ln — Le Point (@LePoint) February 5, 2021

لكن أسلينو، نفى جميع التهم المنسوبة إليه، ووصفها بالكذب والافتراء. ويدّعي أن مثل هذه الاتهامات يتم توجيهها لخلق عقبات أمام مشاركته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام2022، ويعتزم تقديم شكوى هو الآخر بتهمة التشهير به.