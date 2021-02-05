ماكرون يؤكد مجددا أهمية استمرار الحوار مع موسكو

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مرة أخرى، ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا رغم الخلافات القائمة.

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الفرنسي الألماني المشترك للدفاع والأمن: "قلت إن لدينا تاريخًا مشتركًا وجغرافيا مشتركة مع روسيا. روسيا هي أوروبا. ومصلحتنا هي إجراء حوار مستمر، وهو ما نقوم به - السيدة المستشارة (الألمانية أنغيلا ميركل) وأنا - معًا وبشكل منفصل. وأعتقد أنه من المهم مواصلة القيام بذلك".

وشدد ماكرون على أن: "هناك أشياء نتفق عليها، وهناك أشياء لدينا خلافات حولها. لكنني أعتقد أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في القارة الأوروبية، إذا لم نجر مفاوضات مطلبية مع روسيا".

هذا وكان ماكرون، قد أشار في وقت سابق، خلال خطاب نظمه المجلس الأطلسي، إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وروسيا أيضا إجراء حوار حول مراقبة التسلح، حتى لا يكون هذا موضوع نقاش بين الولايات المتحدة وروسيا فقط.