تركيا: المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال الفرصة التاريخية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إنها على ثقة بأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال عملية انتخاب سلطة تنفيذية في ليبيا، عقب نجاح اختيار سلطة تنفيذية للبلد الشمال أفريقي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية في خبر مقتضب أن وزارة الخارجية "تعرب عن ثقتها بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة بإفشال الفرصة التاريخية في ليبيا (انتخاب سلطة تنفيذية)".

#عاجل | الخارجية التركية تعرب عن ثقتها بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة بإفشال الفرصة التاريخية في #ليبيا (انتخاب سلطة تنفيذية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2021

واختار منتدى ليبيا، بقيادة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكومة ليبية مؤقتة جديدة، حيث فاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد، وعبد الحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.

وفازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء الليبي.

ويشكل هذا التصويت الذي جرى في سويسرا ويبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، وبعد تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.