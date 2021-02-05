الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي على خلفية طرد دبلوماسيين أوروبيين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أنها استدعت السفير الروسي، سيرغي نتشايف، وأبلغته موقف ألمانيا من طرد أحد دبلوماسييها من روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وأفادوا في الخارجية الألمانية لوكالة "سبوتنيك"، بأن: "سكرتير وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، دعا اليوم السفير الروسي إلى محادثة عاجلة في وزارة الخارجية وأبلغه بوضوح بالموقف الألماني".

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبل ذلك، أن قرار وزارة الخارجية الروسية إعلان دبلوماسيين أوروبيين أشخاصا غير مرغوب بهم لن يبقى دون رد إذا لم تغير روسيا قرارها.

واعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أدان قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، داعياً إلى إعادة النظر في هذا القرار.

هذا وأعلنت روسيا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا أشخاصا غير مرغوب بهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في فعاليات غير مصرح بها.