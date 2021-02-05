أمريكا تستعين بالجيش في مهمة داخل أراضيها

وافق وزير الدفاع الأمريكي على نشر أكثر من ألف جندي في الخدمة الفعلية، للمساعدة في توصيل لقاحات كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه فريق الاستجابة للفيروس التابع للبيت الأبيض.

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري فريق الرئيس جو بايدن للاستجابة لفيروس "كوفيد -19"، والذي عمل سابقا في إدارة أوباما، اليوم الجمعة: "ستصل بعض القوات إلى كاليفورنيا الأسبوع المقبل في غضون الأيام العشرة المقبلة وستبدأ العمليات بحلول 15 فبراير مع ولايات إضافية ستتبعها".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة: "الدور الحاسم للجيش في دعم المواقع سيساعد في تطعيم آلاف الأشخاص يوميا ويضمن أن كل أمريكي يريد لقاحا سيتلقاه"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وزعت الولايات المتحدة نحو 57.4 مليون جرعة لقاح، ولكن تم إعطاؤه لـ35.2 مليون فقط اعتبارا من يوم الخميس الساعة 6 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يحاول بايدن تسريع وتيرة التطعيمات تباطؤها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يعمل البنتاغون مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للإسراع لتسليم الجرعات، ويدرس أيضا طلب إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي جندي لدعم جهود التطعيم عبر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية، وستحدد وزارة الدفاع بشكل مشترك عندما لا يكون الأعضاء في الخدمة الفعلية يعد المطلوب.

وسيتألف أفراد الخدمة الفعلية البالغ عددهم 1110 من خمسة فرق وسيضمون وحدات الخدمة الفعلية من الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، وفقًا لوزارة الدفاع. وستضم القوات ممرضات وطواقم طبية سيساعدون في إعطاء جرعتين من لقاح "فايزر" و"مودرنا"، وفقا للوكالة.