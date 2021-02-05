بايدن: توفير اللقاحات للأمريكيين أهم مسألة في خطة الإغاثة الخاصة بـ"كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن توفير اللقاحات للمواطنين الأمريكيين يعتبر المهمة الأولى لخطة الإغاثة الخاصة بالولايات المتحدة.

واشنطن - سبوتنيك. وأشار بايدن إلى أن السلطات الأمريكية لن تقلص مبلغ الـ 1400 دولار الذي وعدت به الأمريكيين ضمن خطة الإغاثة الخاصة.

وأكد بايدن أن خطته ترمي بشكل أساسي، إلى خلق فرص العمل وتوفير النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكان بايدن قد أوضح، في وقت سابق، أنه يراهن بقوة على تسريع توزيع لقاح كورونا، من خلال استراتيجية تشمل الاعتماد على الحرس الوطني والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من أجل إقامة "مراكز طبية للتلقيح" في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا لجامعة هوكنز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الأطباء الأمريكيون 119931 ألف إصابة بفيروس كورونا و4941 وفاة.

ومنذ بداية تفشي الوباء، أصيب في البلاد أكثر من 26.6 مليون شخص بالفيروس، وتوفي أكثر من 455 ألف مريض.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بفارق كبير مع باقي الدول في كلا المؤشرين.