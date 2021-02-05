أمريكا تطالب السعودية  بجهود "أكثر جدية" لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية المزيد من الجهود الجادة من جانب الرياض لمعالجة سقوط خسائر بين المدنين في اليمن.

واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي للصحفيين: "لقد أوضحنا على مدى فترة طويلة أننا بحاجة إلى رؤية جهود أكثر جدية من جانب السعوديين لمعالجة مشكلة الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن

أحد الأمور التي تحرك هذا القرار هو الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتأتي تعليقات كيربي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة توقف كل دعم للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن ، لكنها ستواصل الدفاع عن حليفها ضد التهديدات الأخرى.

كما تعهد بايدن بتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الصراع بالوسائل السلمية وعين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركين مبعوثا خاصا له إلى اليمن.

قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الجمعة، إن المملكة رحبت بموقف الولايات المتحدة تجاه ضرورة حل الأزمة في اليمن بالوسائل السياسية.

في وقت سابق من اليوم، قال كيربي إن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم العمليات العسكرية في اليمن، ينهي تبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم المشورة للقوات السعودية.

وتابع موضحا: "كانت وزارة الدفاع تقدم بعض المساعدة غير القتالية المحدودة لعمليات التحالف والتي تشمل المعلومات الاستخباراتية وبعض النصائح وأفضل الممارسات. نتيجة لأمر الرئيس، أمس، تم إنهاء كل شيء، لكن السعودية لا تزال شريكا في مكافحة الإرهاب في المنطقة".