الصين تحذر فنانيها من وقف دائم عن العمل في حال عدم اتباعهم "مبادئ أخلاقية"

حذرت الصين فنانيها، اليوم الجمعة، من وقفهم عن العمل بصورة دائمة، في حال عدم التزامهم بمبادئ أخلاقية.

ونشرت الجمعية الصينية للفنون المسرحية عبر موقعها الرسمي، وهي منظمة ربحية تدعمها الحكومة الصينية، قائمة جديدة من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للممثلين وفناني الأداء الآخرين، بحسب وكالة "رويترز".

وتشمل هذه التوجيهات التي يجب على فناني الأداء الالتزام بها "عدم انتهاك الأخلاق أو النظام العام الاجتماعي أو العادات الحميدة، مما يتسبب في آثار اجتماعية سلبية خطيرة".

وشددت الجمعية على أنه يجب على فناني الأداء "عدم التحريض على الكراهية والتمييز بين الجماعات العرقية، أو الترويج للطوائف والخرافات".

كما أوضحت أنه لا ينبغي لفناني الأداء "تنظيم أنشطة غير قانونية أو المشاركة فيها أو الترويج لها مثل المواد الإباحية والقمار والمخدرات والعنف، من بين أنشطة أخرى".

وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على أساس تجريبي في الأول من شهر مارس/ آذار المقبل.

ولم تذكر الجمعية الصينية للفنون المسرحية السبب وراء إصدارها هذه المبادئ التوجيهية في الوقت الحالي، وذلك في الوقت الذي زاد فيه حديث الجمهور الصيني مؤخرا عن توقعاتهم لسلوك الشركات والمشاهير، وخاصة الأجانب منهم.

وكانت العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "برادا" فسخت الشهر الجاري كل تعاونها مع الممثلة الصينية، تشنغ شوانغ، التي عينتها للتو سفيرة للعلامة التجارية، بعد أن أثارت جدلا بشأن تأجير الأرحام، والذي أثار إعجاب مواطني بلدها.

وأكدت الجمعية أن الممثلين الذين لن يمثتلوا لهذه المبادئ الأخلاقية قد يواجهون حرمانا دائما من مهنتهم.