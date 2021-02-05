الشرطة البريطانية: نحقق في حوادث عنف بجنوب العاصمة لندن تتضمن عمليات طعن قاتلة

قالت الشرطة البريطانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تحقق في حوادث عنف بجنوب لندن من بينها حادث طعن قاتل.

وأضافت الشرطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها ستحقق في ملابسات كل هذه الحوادث ، مضيفة أنه في هذه المرحلة لا توجد معلومات تفيد بأن هناك رابطا بين جميع هذه الحوادث.

وأشار البيان إلى أن الشرطة تقوم بالتحقيق في الظروف المحيطة بكل هذه الحوادث، لافتا إلى أنه "في هذه المرحلة، لا توجد معلومات معروفة تشير إلى أنها مرتبطة جميعا".

Police are this evening dealing with a number of incidents of serious violence, including a fatal stabbing, in south London.https://t.co/BoS1h9JAPG — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 5, 2021

وقالت رئيسة المباحث نيكي أروسميث: "للأسف، شهدنا الليلة عددًا من المشاجرات العنيفة البغيضة التي لا داعي لها، بما في ذلك المشاجرات التي أدت بشكل مأساوي إلى خسائر في الأرواح".

وأضافت: "سيقوم الضباط بدوريات طوال الليل عبر وحدة قيادة المنطقة الجنوبية، مع موارد إضافية من فرقة العمل المعنية بجرائم العنف ومجموعة الدعم الإقليمي المنتشرة لردع أي أعمال عنف أخرى ومنعها".