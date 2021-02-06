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    موظفون في شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية يرتدون كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)

    كوريا الجنوبية تخفف حظرا على الأنشطة التجارية خارج العاصمة سول

    © REUTERS / KIM HONG-JI
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    خففت كوريا الجنوبية اليوم السبت، الحظر المفروض على الأنشطة التجارية خارج العاصمة سول وسمحت لها باستمرار فتح أبوابها ساعة أخرى وسط رد فعل شعبي عنيف بشأن القيود المشددة لاحتواء كوفيد -19.

    وبعد استخدام الاختبارات الصارمة والتعقب لتخفيف عدة موجات سابقة من فيروس كورونا دون اللجوء لعمليات إغلاق صارمة، فرضت السلطات على نحو متزايد قواعد تباعد اجتماعي صارمة أثناء محاربة الموجة الأخيرة من الجائحة.

    وقال رئيس الوزراء تشونج سي كيون اليوم السبت إن أصحاب الأعمال الصغيرة والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وصلوا إلى أقصى ما يمكنهم تحمله في ظل هذه القيود.

    وأضاف تشونج أنه لذلك سيكون بوسع المتاجر الموجودة خارج العاصمة أن تظل مفتوحة حتى الساعة 10 مساء.

    لكنه قال إن "قيود الإغلاق في الساعة 9 مساء ما زالت كما هي في منطقة العاصمة سول حيث تتركز أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإصابات ولا تزال تواجه خطر انتقال الفيروس".

    وشكا مئات من أصحاب المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء البلاد من تأثير الحظر المفروض على أنشطتهم. وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 393 إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم الجمعة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في كوريا الجنوبية إلى 80524 إضافة إلى 1464 حالة وفاة، بحسب ما نقلت "رويترز".

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, فيروس كورونا
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