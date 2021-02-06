إيران تكشف سببا مفاجئا وراء قرار بايدن بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

كشفت إيران، مساء أمس الجمعه، سببا "مفاجئا"، وراء قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم حملة التحالف العربي في اليمن.

وقال السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إن "قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم حملة التحالف العربي في اليمن سببه سعي الولايات المتحدة لفرض وجود عسكري مباشر هناك".

وقال: "أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي، وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن، كما حدث في كل من العراق وسوريا. يجب أن نعول على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمود أسطوري وسيستمر حتى النصر".

أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي،وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن،كماحدث في كل من العراق وسوريا ، يجب أن نُعوّل على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمود أسطوري وسيستمر حتى النصر — Hasan Irlu (@HasanIrlu1) February 5, 2021

وأعلن بايدن، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها، كما أكد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.