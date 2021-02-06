"الرد سيكون قويا"... الجيش الإيراني يعلق لأول مرة على تهديدات إسرائيل

رد الجيش الإيراني، أمس الجمعه، على التهديدات العسكرية الأخيرة التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.

وأكد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، أن "رد إيران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل"، موضحا أن إيران "ترصد جميع التحركات المعادية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

ووصف نصير زاده، الطائرة المسيرة الإيرانية "أبابيل، كرار"، بأنها كابوس حاملات الطائرات الأمريكية، مؤكدا أن رد ايران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صرح، بأن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون "خطأ".

وقال كوخافي، "العودة للاتفاق النووي الموقع في 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيء وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية"، مضيفا، أن "تلك الخطوات التي اتخذتها إيران تظهر أن بمقدورها في النهاية اتخاذ قرار بالمضي قدما وبسرعة صوب تصنيع أسلحة نووية".

من جانبه، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل. وقال روانجي، في كلمة خلال اجتماع للأمم المتحدة، "إسرائيل تواصل الكذب والخداع لإظهار أن برنامجنا النووي يشكل تهديدا للمنطقة".