نيزك ملتهب يتحطم في أحد أنهار المملكة المتحدة "محققا بذلك نبوءة توراتية"

يقول أحد الرجال المسنين "بيتر ماكدونالد" البالغ من العمر ثمانين عاما أنه قد شاهد نيزكا يهبط بالقرب من منزله، محققا بذلك نبوءة توراتية قديمة كما وصفها.

وفي حديث بيتر عن النيزك قال إنه قد صدم بما رآه حينها، وتوجه في صباح اليوم التالي ليجد النيزك العملاق الذي سقط، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailystar" البريطانية.

Bible prophecy 'fulfilled' after flaming orange 'meteorite' crashed into UK riverhttps://t.co/5RcatFlJoO — Daily Star (@dailystar) February 5, 2021

​وقال إن ما رآه كان عبارة عن كرة مشتعلة ذات لون برتقالي زاهي، ويعتقد أنها تحطمت فوق النهر الواقع خلف منزله.

وعند ذهابه إلى النهر وجد أن قطع النيزك جميعها في الماء ولا يوجد أي قطعة على الضفاف، هذا ما زاد شكوكه حول تحقق تلك النبوءة.

وفيما بعد أرسل بيتر تلك القطع الصخرية التي تمكن من جمعها في مكان الاصطدام وأرسلها إلى مركز التراث المحلي، واتصل بشركة المرافق المحلية لكنه لم يتلق أي رد.

وفي الحديث عن النبوءة التوراتية تقول القصة، إن الملائكة تدق أبواقها واحدا تلو الآخر ليخرج منها شيئا نحو الأرض، والذي وصف بنجم عظيم متوهج ومشتعل يسقط فوق ثلث الأنهار على الأرض وفوق ينابيع المياه، وقد تسبب ذلك في جعل المياه مرة ما أدى لوفاة الكثير من الناس.

وفي ظل ذلك يعتقد بيتر أن العشب الأخضر المحترق في المكان ذاته بجانب النهر هو أيضا من فعل الملائكة الباعثة للنيزك.