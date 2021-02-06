الخارجية الأمريكية تعتزم إلغاء تصنيف "الحوثيين" كجماعة إرهابية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء التصنيفات الإرهابية لـ "الحوثيين" في اليمن والتي تم وضعها في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد جاء القرار، في الوقت الذي يعكف فيه الرئيس جو بايدن على إيقاف العديد من مبادرات السياسة الخارجية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وعن دوافع إلغاء وسم الجماعة بالإرهاب، قالت الوزارة إنه تم إلغاء التصنيفات الإرهابية لأسباب إنسانية، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد أبلغ الكونجرس بالقرار.

وكانت إدارة ترامب قد صنفت "الحوثيين" على أنهم منظمة إرهابية أجنبية، قبيل انتهاء ولايتها، عقب الانتخابات الرئاسية.

وقالت الإدارة الأمريكية وقتها إن الجماعة هي المسؤولة عن سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدة أنها مسؤولة عن هجمات على المدنيين واختطاف أمريكيين.

وقد أبدت منظمات دولية وحقوقية معارضتها للقرار وقتها، مؤكدة أنه سيعيق الجهد الإغاثي الإنساني في البلد الذي يعيش أوضاعا سيئة بسبب الحرب.

وتعيش اليمن حربا منذ سنوات، زادها دخول تحالف تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "الحوثيين"، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي وصفت الأوضاع في اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن توقف الدعم الأمريكي لـ "العمليات الهجومية في اليمن"، بعد قرار سابق بوقف بيع تكنولوجيا القنابل الذكية للسعودية، والتي تعرضت لانتقادات على نطاق واسع بسبب الطريقة التي تدير بها الحرب.