الخارجية الإيرانية: نرحب بتشكيل سلطة جديدة في ليبيا

رحب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا.

سبوتنيك. وبحسب البيان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده "ترحب إيران بتشكيل المجلس التنفيذي المؤقت الليبي، وتعرب عن أملها في أن ينجح في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وإحلال الاستقرار في البلاد".

وفي البيان أعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في أن تنجح السلطة الجديدة في "تحقيق التقدم في ليبيا على أساس سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وبعيدا عن التدخل الأجنبي".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، قد أعلنت امس الجمعة نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود عبدالحميد دبيبة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي.

وقد توالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدين أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد رحب أمس بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.

وقال غوتيريش: "إنني أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا بهذه النتائج وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التي جرى انتخابها.. من الضروري للغاية توحيد ليبيا والمضي قدما نحو السلام".