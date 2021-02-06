سماع دوي انفجار في مبنى سكني وسط بوردو الفرنسية.. صور

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار قوي وقع اليوم السبت، في مبنى سكني في وسط مدينة بوردو الواقعة جنوب غربي فرنسا.

ووفقا لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، وقع الانفجار في الطوابق العلوية لمبنى يقع في حي شارتون بالقرب من ميدان بيكارد وسط المدينة.

وبحسب القناة، وصلت فرق الاطفاء وشرطة المدينة إلى مكان الحادث وعثر رجال الإنقاذ على ثلاثة مصابين بجروح طفيفة، وجاري البحث عن مواطنين آخرين.

وبحسب صحيفة "سود ويست"، يعتقد أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز.

— Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) February 6, 2021

في المقابل أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن التحقيقات جارية في أسباب الانفجار.