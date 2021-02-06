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    الرئيس الإيراني حسن روحاني يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد

    الرئيس الإيراني يعلن موعد بداية التطعيم ضد كورونا في بلاده

    © AP Photo
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    كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن موعد بداية التطعيم في بلاده ضد كورونا.

    وأكد روحاني أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بناء على الأولويات التي حددتها وزارة الصحة، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

    التطعيم باللقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، كوفيد-19، روسيا 29 يناير 2021
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    إيران.. الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" تصل طهران غدا الخميس

    تصريحات روحاني جاءت خلال اجتماع للمركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت، والتي قال فيها "إننا في مثل هذه الأيام من العام الماضي اكتشفنا دخول الفيروس إلى البلاد، وبعد ذلك بأيام ثبت ذلك بالتحليلات"، مشيرا إلى مرور عام على انتشار فيروس كورونا في إيران.

    ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه بالإمكان مواجهة المرض، ومنع انتشاره من خلال تعاون جميع المواطنين، والتزامهم بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي والامتناع عن السفر والتزاور المباشر.

    وحذر روحاني قائلا: "إذا كان اثنان من الرياضيين البارزين في البلاد قد ذهبوا ضحية هذا الفيروس مؤخرا، فهذا يعني إنذارا لكل المواطنين أن ينتبهوا أكثر ويلتزموا بالتوصيات الصحية بشكل دقيق".

    وتحدث روحاني عن اللقاح الإيراني مؤكدا أنه مازال يحتاج إلى وقت، قائلا: "اللقاح هو أحد الطرق للتحصن من المرض، لكن انتاج اللقاح اذا أريد له ان يسير بالشكل الطبيعي فعلينا ان ننتظر عاما أو عامين"، موضحا أن "منظمة الصحة العالمية منحت تراخيص استثنائية للحيلولة دون مزيد من الإصابات والوفيات بهذا المرض".

    وأشار روحاني إلى أن "ما بين 130 إلى 140 لقاحا مختلفا لفيروس كورونا قد صُنع في العالم"، مؤكدا أن "الذي اشتهر منها 5 أو 6 لقاحات، مقابل ما يقرب من 8 مليار إنسان في العالم"، وبالتالي ليس من السهولة إنتاج هذا العدد من اللقاحات في فترة قياسية، حسب تعبيره.

    وأوضح أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأجهزة المعنية قصارى جهودها لإنتاج اللقاح داخل البلاد، فقد وصلتنا أخيرا شحنة من اللقاحات من الخارج وسيبدأ التلقيح هذا الأسبوع تزامنا مع عشرة الفجر المباركة والعيد الوطني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

    وأكد أن توزيع اللقاح "سيكون حسب الأولوية التي وضعتها وزارة الصحة" مشيرا إلى أن "البداية ستكون بتلقيح الكوادر الطبية والعلاجية ثم كبار السن ثم أضحاب الأمراض المزمنة التي تقلل من مقاومتهم لفيروس كورونا".

    يشار إلى أن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، قد أكد وصول الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، إلى مطار الإمام الخميني بطهران، بعد الخميس الماضي.

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