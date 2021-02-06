وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن تهديده لنظيره الصيني في اتصال هاتفي

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، كشف فيها تفاصيل اتصاله بوزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي.

وكتب بلينكين: "في مكالمتي مع نظيري في بكين، يانغ جيتشي، أوضحت أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الوطنية، وستدافع عن قيمها الديمقراطية، وستحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولي".

In my call with my counterpart in Beijing, Yang Jiechi, I made clear the U.S. will defend our national interests, stand up for our democratic values, and hold Beijing accountable for its abuses of the international system. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 6, 2021

​ودعت الصين الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط، إلى عدم تسييس التجارة والقضايا الاقتصادية، ولكن إلى خلق بيئة أعمال مفتوحة وغير تمييزية.

وقال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي يشرف على الشؤون الدولية، يانغ جيتشي، خلال منتدى على الإنترنت حول تنمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة: "يؤكد الجانب الصيني أنه لا ينبغي تسييس القضايا التجارية والاقتصادية، ولا يجب إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي".

وتهدد الولايات المتحدة الصين بفرض عقوبات عليها، متهمة إياها بقمع الإويغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في التبت، زاعمة أن مشروع الدفاع عن هونغ كونغ يهدف إلى إلغاء حكمها الذاتي الواسع. ورفضت السلطات الصينية جميع الاتهامات والانتقادات، داعية إلى عدم التدخل حصرا في الشؤون الداخلية للبلاد.