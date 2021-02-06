بكلمات مؤثرة... جستن ترودو ينعى الممثل الكندي كريستوفر بلامر

نعى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الممثل الكندي الحائز على جائزة أوسكار، كريستوفر بلامر، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر 91 عاما.

وقال ترودو في بيان رسمي "اليوم، فقدت كندا والعالم بالفعل أحد أكثر الممثلين شهرة لدينا، كريستوفر بلامر، الذي أظهر جاذبية وكرامة طوال حياته المهنية التي امتدت لأكثر من 6 عقود، سواء على خشبة المسرح أو شاشة السينما أو التلفزيون".

وتابع ترودو عن بلامر:

"كان أحد الأعمدة القديمة لمهرجان ستراتفورد الكندي، كما قدم عروضه على مسارح برودواي الشهيرة، ولعب دور البطولة في أكثر من 150 فيلما طويلا وأفلاما تلفزيونية ومسلسلات، لقد منح الحياة للعديد من الشخصيات التي كبرنا لنحبها ونعتز بها، من "الكابتن فون تراب" في فيلم "صوت الموسيقى"، إلى "ريتشارد الثالث" و"الجنرال تشانغ" في ملحمة الخيال العلمي "ستار تريك".

وذكر جستن ترودو الجوائز التي حاز عليها كريستوفر بلامر طوال حياته، من أبرزها جائز أوسكار، وجائزة "بافتا" البريطانية، وجائزة "غولدن غلوب"، وجائزتي "توني" وجائزتي "إيمي" التلفزيونية، وجائزة الحاكم العام للفنون المسرحية عن إنجازات العمر، كما نال درجات الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات، وحاز على وسام كندا، ووتم تكريمه في ممشى المشاهير في كندا وقاعة مشاهير المسرح الأمريكي.

وأضاف جستن ترودو: "كان كريستوفر بلامر ممثلا لكل العصور، أمتع الملايين حول العالم وألهم الكثيرين لمتابعة الفنون، كان رجلا نبيلا ومحترفا بارعا، سوف نفتقد حضوره سواء على خشبة المسرح أو خارجه".

We're saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.♥️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ — The Sound of Music (@SoundofMusic) February 5, 2021

وتابع: "نيابة عن جميع الكنديين، أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه ومعجبيه الكثيرين".

وتوفي الممثل الكندي، كريستوفر بلامر، الذي اشتهر ببطولته للفيلم الكلاسيكي الغنائي "صوت الموسيقى"، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 91 عاما.

ورحل بلامر بسلام في منزله في ولاية كونيتيكت الأمريكية، بينما كانت زوجته الممثلة البريطانية، إيلين تايلور، إلى جانبه.