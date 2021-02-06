بلومبيرغ تصنف لقاح "سبوتنيك V" كأكبر إنجاز علمي منذ الاتحاد السوفيتي

صنفت وكالة "بلومبيرغ"، اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز الأبحاث "غامالي" ضد فيروس كورونا كأكبر إنجاز علمي منذ العهد السوفيتي.

ونص التقرير أنه وفقًا لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، فإن اللقاح الروسي أظهر فعالية بنسبة 91.6٪ ضد فيروس كورونا، والذي جعله يتفوق على اللقاح الصيني.

وتم اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل 19 دولة على الأقل، وفي هذا السياق لفتت الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أوكسانا أنتونينكو، إلى أن نجاح العقار قد يزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا، لا سيما في أمريكا اللاتينية.

ومن جانبه أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن دعمه لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" في دول الاتحاد الأوروبي.

ووصف بوريل اللقاح بأنه بشرى سارة للبشرية. وأعرب عن أمله في أن تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص اللقاح الذي تم تطويره في روسيا.