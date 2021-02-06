الرئيس الإيراني: إذا أردنا إنتاج لقاح بالشكل الطبيعي فعلينا الانتظار عاما أو اثنين

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إنتاج اللقاح اذا أريد له أن يسير بالشكل الطبيعي فعلينا أن ننتظر عاما أو عامين.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، قال روحاني إن اللقاح هو أحد الطرق للتحصن من المرض، لكن إنتاج اللقاح إذا أريد له أن يسير بالشكل الطبيعي فعلينا أن ننتظر عاما أو عامين" مشيرا إلى أن "منظمة الصحة العالمية منحت تراخيص استثنائية للحيلولة دون مزيد من الإصابات والوفيات بهذا المرض".

وأشار روحاني إلى أن ما بين 130 إلى 140 لقاحا مختلفا لفيروس كورونا قد صُنع في العالم لكن الذي اشتهر منها 5 أو 6 لقاحات مقابل ما يقرب من 8 مليارات إنسان في العالم، وبالتالي ليس من السهولة إنتاج هذا العدد من اللقاحات في فترة قياسية.

تصريحات روحاني جاءت خلال اجتماع للمركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم السبت.

وكانت تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين إيرانيين قد أكدت قرب إنتاج اللقاح الإيراني.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي صرح وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي قائلا: "نحن أول دولة تصنع اللقاح في آسيا ولدينا 100 عام من الخبرة في هذا المجال".

وأضاف نمكي "نحاول تقديم لقاحات جديدة للعالم بمساعدة الاستشارات العملية والشركات الأخرى".

وقال نمكي إن "إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة إلى واحد" على حد تعبيره.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، أعلن الوزير الإيراني عن إجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار البشري للقاح كورونا المشترك مع كوبا خارج البلاد.

وقال الوزير، في تصريح للتلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، إن اللقاح سيتم صنعه في معهد "باستور" الإيراني.

وبالتزامن مع تصريحات نمكي وبعدها صدرت تصريحات أخرى من محمد رضا صالحي المدير التنفيذي لأبحاث لقاح كورونا الإيراني، تؤكد دخول اللقاح الإيراني مراحل متقدمة من تجاربه البشرية.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أعلن أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بناء على الأولويات التي حددتها وزارة الصحة.