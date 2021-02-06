انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي الـ34 في أديس أبابا افتراضيا

انطلقت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34، اليوم السبت، في مقر المنظمة في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء افتراضيا نظرا للظروف الاحترازية بسبب جائحة "كورونا"، وستتركز المناقشات خلال هذه القمة حول النزاعات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية "تحت شعار "إسكات البنادق.

وفي بداية القمة، سيلقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل راما فوزا، كلمته ويسلم رئاسة الاتحاد إلى الرئيس فليكس تشيسكي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في دورته الجديدة، وسيكون موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2021: "الفنون والثقافة والتراث... أدوات لبناء أفريقيا التي نريدها". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما ستتركز المناقشات في هذه القمة المنعقدة افتراضيا، على النزاعات التي تشهدها أفريقيا والقضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، والنزاعات المستمرة.

حيث يبحث قادة الدول الأفريقية، في قمتهم إصلاحات الاتحاد، والقضايا الثابتة والمتجددة من النزاعات والصراعات والتطرف والإرهاب، بجانب المطالبة بالحصول العادل على اللقاحات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ولعل أبرز ما تحمله أجندة القمة الأفريقية لهده النسخة، انتخاب المفوضية الجديدة للاتحاد التي ستتم افتراضيا ومدتها 4 سنوات قادمة على المناصب الرئيسية بالاتحاد، وهي رئيس المفوضية ونائبه، و6 مناصب لمفوضي الاتحاد.