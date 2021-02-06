صادرات الأسماك في تركيا تسجل رقما قياسيا

سجل قطاع صادرات الثروة السمكية التركي، اليوم السبت، ارتفاعا بمعدل 12 %، في يناير/ كانون الثاني الماضي، محققا رقما قياسيا، بلغت قيمته 100 مليون و809 آلاف دولار.

وأفاد نائب جمعية مربي ومنتجي الثروة السمكية التركية، إحسان بوظان، أن "صادرات القطاع خلال الشهر الأول من سنة 2020، بلغت 90 مليونا و298 ألف دولار". حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح بوظان، أن صادرات أسماك القاروص (ليفريك)، تصدرت القائمة بـ 31 مليونا و677 ألف دولار، تليها أسماك الدنيس (تشيبورا) بـ 25 مليونا و469 ألفا، كما بلغت قيمة صادرات السلمون المرقط، والتونة، 10 ملايين دولار لكل منهما.

وأشارأيضا، إلى زيادة الإقبال بشكل كبير جدا على السلمون التركي، داخل وخارج تركيا في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت قيمة صادراته في يناير/كانون الثاني الماضي، 9 ملايين و753 ألف دولار.

وسجلت صادرات منطقة شرق البحر الأسود شمالي تركيا، من سمك السلمون، نموا ملحوظا خلال سنة 2020، بقيمة ناهزت 57 مليون دولار.